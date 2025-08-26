ЗАРЕЖДАНЕ...
Кардиолог към мъжете: Не е срамно да се ходи на прегледи и е добре да си измерваме кръвното налягане
"Пациентите идват на профилактични прегледи, но обикновено са полово зависими. Жените са преобладаващи в профилактичните прегледи, а мъжете идват заедно с жените си в повечето случаи. Трябва да обърнем внимание на мъжката аудитория, че не е срамно да се ходи на прегледи и е добре да си измерваме кръвното налягане, и да си правим поне веднъж годишно профилактични изследвания - кардиограма, преглед от кардиолог, изследвания на холестерол, глюкоза", каза д-р Господинов.
По думите му високото кръвно е по-вредно от ниското, защото ниското не е предизвикало в дългосрочен план съществени вреди на организма. Той подчерта, че пациенти със сърдечна недостатъчност, както и такива претъпели инфаркт или инсулт, трябва да си измерват по-често кръвното.
При проблеми със сърцето най-често хората се оплакват от задух и умора, тежест в гърдите, уточни д-р Господинов пред Bulgaria ON AIR.
Значението на храната
"Храненото е основна част от нашия дневен режим и е нашето гориво. То е важно по отношение на превенцията. Средиземноморската диета е една от основните, които трябва да спазваме", смята кардиологът.
Според него в България разполагаме с целия набор на терапии, с които може да се помогне на пациентите и имаме голяма достъпност.
"Българският пациент разполага с достъп до лечение с най-модерните клапи", отбеляза специалистът.
Д-р Господинов ни съветва да спим минимум по 7 часа, да внимаваме с какво се храним, да избираме качествена храна, да не прекаляваме с калориите и да практикуваме повече спорт - поне два часа седмично - всеки според възможностите си.
