12 стотинки за литър дизел, 5 стотинки за бензин и 2 стотинки за газ - с толкова са се повишили цените на горивата у нас само за месец. Как стоят нещата при съседните ни държави има ли ръст и какви са цените?.Според експерти в бранша Гърция има едни от най-високите акцизи на горивата в Европейския съюз.С точно 10 цента е разликата между цените на бензина и дизела между големите вериги бензиностанции и по-малките местни гръцки бензиностанции, показва проверка на bTV.Цената на бензина е 1,69 евро, тази на дизела е 1,49 евро, а на газта е 1,13 евро - с 5 цента по-малко, отколкото на големите вериги.Местните жители разказват, че тази година големи скокове в цените не е имало.В Румъния цените за месец са се повишили почти колкото у нас - дизелът с около 11 стотинки, бензинът с около 4, а газта с близо 3.Заради американските санкции срещу "Лукойл“ Сърбия е на прага на криза с горивата.Ако следващите дни поради американските санкции рафинерията в Панчево спре работа, гражданите се страхуват от рязък скок на цените и повтаряне на сценария от 90-те, когато петролът се купуваше на улицата, а контрабандата през границите беше ежедневие.И преди въвеждането на американските санкции потребителите в Сърбия плащаха една от най-високите цени за петрол. Така и в този момент за 1 литър дизел струва 1,72 евро.В Северна Македония промяна в цените на бензина и газта почти няма. Само дизелът е поскъпнал с 6 стотинки.За разлика от много държави в Северна Македония цените на горивата са регулирани. Регулаторната комисия по енергетика определя максималните цени на всеки няколко дни.Това означава цената на бензина А95 е 1,21 евро. Дизелът е 1,70 евро, а мазутът 59 цента за килограм на всяка бензиностанция в страната. Без възможността за конкуренция и по-ниски цени.В Северна Македония цените на горивата се променят два пъти седмично.С 16 стотинки за месец се е увеличила цената на литър дизел в Турция. Бензинът е поскъпнал с 6 стотинки. Въпреки това остават по-ниски, отколкото у нас.