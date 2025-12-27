Във връзка с присъединяването на Република България към еврозоната от 1 януари 2026 г. и засиления интерес към стартовите комплекти с евромонети с българска национална страна,като ще извършват следните операции:• Касите в централната сграда на БНБ, на адрес: гр. София, пл. "Княз Александър I" № 1, ще извършват единствено следните операции:• Продажба на стартови комплекти с евромонети на физически лица.от 8:30 до 15:45 часа без прекъсване.• Касите в Касов център на БНБ, на адрес: гр. София, м. "Полигона", ул. "Михаил Тенев" № 10, ще извършват единствено следните операции:• Продажба на стартови комплекти с евромонети на физически лица.• Размяна на монети и банкноти в левове.от 8:30 до 15:45 часа без прекъсване.