Катастрофа на АМ "Хемус", има пострадал?
По непотвърдена информация, товарен автомобил марка "Фиат" е аварирал. На място е пристигнала и повиканата пътна помощ, която е започнала да го товари. Аварийната операция не е била сигнализирана правилно и достатъчно ясно с необходимите средства за въвеждане на временна организация и безопасност на движението и в резултат на това във "Фиата" се е ударил влекач с прикачено полуремарке.
Пътната помощ, която е извършвала аварийната операция също е била леко ударена, вероятно поради липсващите адекватни мерки за сигнализация и обозначаване на дейностите, които са се извършвали в обхвата на автомагистралата.
При инцидента е пострадал водачът на авариралия товарен автомобил "Фиат".
"Този инцидент още веднъж показва колко решаващо значение имат подготовката и екипировката на хората, които работят на пътя и извършват аварийно-спасителни дейности. Те не просто реагират на възникнала ситуация, а поемат отговорността да осигурят безопасността на всички участници в движението в условия на повишен риск. Липсата на адекватна сигнализация, ясна временна организация на движението и правилни действия на терен превръща самата аварийна операция в допълнителен източник на опасност. Добре обучените и добре екипирани екипи знаят как да защитят себе си, пострадалите и преминаващия трафик, като свеждат до минимум вторичните инциденти. Именно затова инвестицията в обучение, стандарти и оборудване не е формалност, а ключов фактор за опазване на човешкия живот", заяви тя.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Стойчо Кацаров: ЕК съди България за правила, които създават условия за корупция в здравеопазването
21.12
Калин Стоянов за Демерджиев: Удобно подмина въпроса за началника на Пето РУ, обвинен в участие в ОПГ
21.12
Демерджиев: Многохилядните протести очертаха една разделителна линия - от една страна стои статуквото, а от другата - гражданите
21.12
Българка за увеличените данъци: Плащам 90 лв. сега за 32 м/кв., след Нова година ще стане 160 лева. Ще ме принудят да си продам имота!
21.12
Имате право на до 600 евро обезщетение, ако полетът ви закъснее и провали празничното ви пътуване
21.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.