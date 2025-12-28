Катастрофа на АМ "Тракия" на входа за София при 2 км, съобщават очевидци в групата "Катастрофи в София" във Facebook. На място има линейка, екипи на полицията и "Пътна помощ".Към момента няма подробности за пострадалите.Според информация от автора на публикацията, колите се намират в аварийната лента, като не пречат на движението.