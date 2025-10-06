Сподели close
Катастрофа е станала на 46 км на АМ "Тракия", в посока София или малко преди Ихтиман. Читател на "Фокус" ни изпрати и снимка от мястото на инцидента. 

Движението се осъществява в активната лента заради катастрофата. В района на ПТП-то има задръстване. 

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция", съобщиха от АПИ.