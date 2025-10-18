ЗАРЕЖДАНЕ...
Катастрофа на пътя София – Варна, в района на Микре
©
Движението се осъществява двупосочно в едната лента.
Към този момент няма данни за тежко пострадали. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".
Още по темата
/
Още от категорията
/
Meteo Balkans: Внимание!
11:47
Нидал Алгафари: Няма да има смени поне до Нова година – министрите ще останат тези, под въпрос е само съдбата на Наталия Киселова
17.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.