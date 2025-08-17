Катастрофа блокира движението на АМ "Тракия", посока София, предаде репортер наИнцидентът се е случил близо до Ихтиман. Задръстването е километрично, а тапите са много големи.Към момента няма информация за състоянието на участниците в катастрофата.Шофирайте внимателно!