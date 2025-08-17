Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Катастрофа блокира движението по АМ "Тракия", посока Бургас. Очевидци съобщават в социалните мрежи, че инцидентът се е случил близо до Стара Загора на 231 км от магистралата. 

Образувало се е сериозно километрично задръстване. 

Шофирайте внимателно!