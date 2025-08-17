Катастрофа блокира движението по АМ "Тракия", посока София. Очевидци съобщават в социалните мрежи, че инцидентът се е случил близо до Стара Загора на 233 км от магистралата.От АПИ съобщават, че временно движението при км 233 на АМ "Тракия" в посока София се осъществява в една лента поради ПТП. Затворени са активната и изпреварващата лента, като движението се осъществява в аварийната. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".Образувало се е сериозно километрично задръстване.Шофирайте внимателно!