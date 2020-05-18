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|Êàòàñòðîôà ñ êîëà, â êîÿòî å áèë Ìàðòèí Êàðáîâñêè
"Ïèøëåã@ðè ìðúñíèíèåäíè.
Íåùî ìíîãî ÷åñòî ïî÷íàõòå äà ñå óäðÿòå â êîëè íà æóðíàëèñòè! Ìàëêèÿò äðúíäåë ñ ìàéêà ñè íà ÷åðâåíî óäðÿ íàøàòà êîëà, îòúðâà ñå ÷îâåêà îò íàøèÿ åêèï ñàìî ñúñ ñ÷óïåíà ðúêà.
Ñïðåòå ãè, åé, êàòî íå ãè ñïèðàòå âèå çàêîíîâî, ùå òðÿáâà äà ãè âúçïèòàâàì àç, ìàìàâè".
Êîìåíòàðè (4)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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Ñëàâè Òðèôîíîâ ïîèñêà ãåíåðàë Ìóòàô÷èéñêè äà áúäå óâîëíåí
14:53 / 16.05.2020
Çàäúðæàõà 18 ëèöà ïðè ñïåöèàëèçèðàíà ïîëèöåéñêà îïåðàöèÿ âúâ Âàðíåíñêî
13:49 / 16.05.2020
Ùàáúò ñ èíòåðåñíà ïðîìÿíà
10:28 / 16.05.2020
Âàæíî óòî÷íåíèå çà êëèìàòèöèòå è êîðîíàâèðóñà!
16:20 / 16.05.2020
64-ãîäèøåí ìúæ çàãèíà â êàòàñòðîôà êðàé Âàðíà
12:57 / 17.05.2020
Îãíèùå íà çàáîëÿâàíå, ïî-ñòðàøíî îò êîðîíàâèðóñà, å îòêðèòî â Ãàáðîâñêî
08:41 / 17.05.2020
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