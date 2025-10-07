Катастрофа възпрепятства движението по пътя Добрич - Варна. Това съобщиха от полицията заПо информация на АПИ движението по път II-29 Добрич - Варна в района на с. Стожер временно се осъществява двупосочно в една лента поради ПТП-то.От полицията съобщават, че няма пострадали, щетите са единствено материални.Агенция "Пътна инфраструктура" призовава шофьорите да се движат с повшено внмание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".