Катастрофа възпрепятства движението по АМ "Тракия"
От АПИ съобщават, че временно е ограничено движението в изпреварващата лента при км 317 на АМ "Тракия" в района на Деветак преди разклона за Карнобат в посока Бургас поради ПТП. Трафик се регулира от екип на "Пътна полиция".
