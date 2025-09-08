ЗАРЕЖДАНЕ...
Катастрофи и задръствания на АМ "Тракия" в посока София
По-рано "Фокус" ви съобщи, че навлизане в Кърджали опашките от автомобили са били над 5 км. На ГКПП "Маказа" потърпевшите съобщават, че е било също толкова тежко положението.
На АМ "Тракия" бе станала верижна катастрофа в посока столицата, което допълнително усложни тъй без това сложната обстановка. За голяма тапа се съобщава и преди Карнобат посока София.
