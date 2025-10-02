ЗАРЕЖДАНЕ...
Катастрофира Макларанът на "Величие"
Инцидентът е станал около 16:30 часа днес. Предвид мократа настилка, се предполага, че автомобилът е поднесъл и се е ударил в мантинелата.
Колата е с доста материални щети, но към този момент няма данни за пострадали.
