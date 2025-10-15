ЗАРЕЖДАНЕ...
Катинчарова: Оставката на г-жа Киселова ще се случи много бързо!
По нейни думи Борисов разиграва едно представление, за да може да се върне като спасител.
"Нагнетява се напрежение. Оставката на г-жа Киселова ще се случи много бързо, защото Борисов режисира нещата", допълни още депутатът от "Величие".
Катинчарова сподели още, че изборите в Пазарджик са реални и има партия - "мафия" и тя се състои от ГЕРБ, ДБ, "Възраждане" и ДПС.
"Ние работим на терен и виждаме как се случват нещата. Видяхме какво купуване на гласове имаше в Пазарджик", обясни тя и добави, че не очаква да е различно, ако има предстоящи избори.
На въпрос дали биха се коалирали с президента Румен Радев, тя отговори:
"Не съм политическа врачка, Румен Радев все още не е дошъл на политическата сцена. Като президент той държи партиите в шах", категорична е Катинчарова.
По думите ѝ този парламент действа като омерта и пази политическата игра.
