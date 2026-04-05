Католиците посрещнаха Великден. За всички християни това е най-светлият ден в календара.

Папа Лъв XIV води първата религиозна служба преди Великден в Рим и Ватикана. Той отслужи Меса за първи път от смъртта на папа Франциск на Великденския понеделник миналата година. За разлика от Франциск, Папа Лъв XIV продължава различни традиции на Католическата църква. Първият американец, който ръководи общност от 1,4 милиарда католици, носи и големия кръст по Стъпките на кръста на Разпети петък на Колизеума.

Водейки Месата на освещаването на маслото, той заяви, че в мрачния час на историята мисията на Христос, която носи мир, трябва да бъде обновена. Днес той ще произнесе традиционното благословение "Urbi et Orbi“ (лат. "на града и на света“) за първи път на Великден пред десетки хиляди вярващи на площад "Свети Петър“ във Ватикана, предаде NOVA.