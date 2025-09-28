Сподели close
Голямо задръстване на входа на София от автомагистрала "Хемус“, предаде репортер на "Фокус“.

Причината е текущ ремонт на магистралата, който ограничава движението и предизвиква километрични задръствания.

Шофирайте внимателно и използвайте обходни маршрути при възможност!