Километрично задръстване на АМ "Тракия"
Шофьорите съветват да се минава през Вакарел, за да се спести 6-7 км задръстване.
По-рано от АПИ апелираха шофьорите, на които им предстои пътуване по АМ "Тракия" да предвидят повече време за пътуване и да спазват стриктно пътните знаци и въведената временна организация на движението.
Шофирайте внимателно!
Виктор1
преди 2 ч. и 20 мин.
Хайде честито, АПИ се грижи за вас...
