ЗАРЕЖДАНЕ...
Километрично задръстване на АМ "Тракия" край Вакарел
Още от категорията
/
Президентската институция призова МВнР за изясняване на случая с насилственото задържане на Любомир Киров в Украйна
16:38
Близо 1 млрд. лева: АПИ започва поръчка за избор на изпълнители за ремонт на мантинели в цялата страна
16:04
Нана Илиева: От всички тези стъпки, дори една да бъде направена, тя ще даде положителен ефект върху нашето ежедневие
13:35
Здравното министерство оттегли предложението за НЗИС като единствен канал за телемедицински услуги
12:25
Христо Ковачки: За 1 голям ветрогенератор се влагат 1200 тона бетон, 300 тона стомана, 50 тона желязо и 10 тона цветни и редкоземни метали
12:22
Експерт за тол камерите: Промяна няма, разположени са на места "хранилки", където е удобно за глоби
11:56
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.