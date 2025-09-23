Сподели close
За голямо задръстване на АМ "Тракия" в посока Бургас, съобщават пътуващи. 

От споделените в социалните мрежи кадри се вижда, че край Вакарел се е образувала километрична опашка от автомобили.

Шофирайте внимателно!