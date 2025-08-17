ЗАРЕЖДАНЕ...
Километрично задръстване на магистрала "Хемус"
© Фокус
Причината за трафика е все още незавършени ремонтни дейности по виадукти в прохода "Витиня".
Друга причина за засиления трафик е и вероятно завръщане на столичани от почивка.
От "Фокус" апелираме да шофирате внимателно!
Още от категорията
/
Боян Юруков за продажбата на държавни имоти: Списъкът изчезна, заявките за прозрачност ги няма
11:02
Съдът решава дали да остави в ареста Виктор, който заби автомобил в автобус на столично кръстовище
09:12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.