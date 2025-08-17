За километрично задръстване на автомагистрала "Хемус" в посока София между 36-и и 38-и км, както и преди тунел "Топли дол", съобщиПричината за трафика е все още незавършени ремонтни дейности по виадукти в прохода "Витиня".Друга причина за засиления трафик е и вероятно завръщане на столичани от почивка.От "Фокус" апелираме да шофирате внимателно!