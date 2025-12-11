Неуместно е да правим сравнение между ситуацията сега и преди 30 години. Наясно съм с протестиращите – това е поколението на моите деца. Преди 30 години хората протестираха, защото заплатите бяха 5 долара, токът беше на режим, стояха на тъмно и безработицата беше повече от 20%. Това заяви във Народното събрание Кирил Добрев от БСП, предаде репортер на"Днес някой се опитва да спекулира с името на моя баща и сега ще си го получи. Тогава имаше политици с мъжество и характер. Тогава управляващи и опозиция да седнат да си говорят не беше нещо ненормално, защото ставаше въпрос за България", каза още той."Днес едни политически шарлатани ме карат да свалим правителство, в което те до вчера искаха да участват, предлагаха министри и искаха постове. Това няма да стане. Денков трябва да излезе и да каже на всички хора какво предстои", добави Добрев."Що се отнася до моята партия – аз чувам гласа и на по-възрастните, и на по-младите", заяви той.