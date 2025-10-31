Кирил Домусчиев: Ако това не се случи, ни чака дежавю на кризата от 2009 година
Публикуваме останалата част от поста му без редакторска намеса:
"България е вицешампион в ЕС по неефикасни държавни разходи – и въпреки това леви синдикалисти и политици готвят бюджет, който ще награди тази неефикасност с още повече пари. Като разходи за издръжка на администрация и публични услуги сме вече неизменно на върха в Европейския съюз и въпреки това качеството спада!
Общественият сектор вече е по-високоплатен от частния и очакваме скоро да прехвърли 600 000 души. Той изсмуква хора и капитали от производителния бизнес, вместо да създава среда за развитие на истинското производство и услуги с добавена стойност. Само че зад чиновниците стои "бездънният" държавен бюджет, а зад бизнесмена – опасност от фалит.
В бюджета на НОИ се предлага ударно увеличаване на осигуровките с 2%, въпреки обещанията в социалния диалог, че за тази мярка ще се мисли след години. Знаете ли какво ще постигнем? България ще надмине цената на труда в Румъния и ще наближи тази в Унгария и Латвия. Само че на инвеститорите вече им е болезнено ясно каква демографска криза има в България и как в някои региони дори да има хора, до тях няма път, пристанище или летище!
А в Румъния и Унгария ситуацията и с хората, и с инфраструктурата е много различна. Модерният бизнес и служител вече са много мобилни и като изключим някои олигополни структури, фокусирани върху местния пазар, няма някаква висша сила, която да принуди ИКТ бизнеса или роботизираното производство да остане в България.
Синдикалисти и леви политици ни сравняват с Италия, Швеция и Германия, но не са чели достатъчно история – капитализъм в Италия има от още от времената на Древен Рим, когато са се зародили първите банки – аргентарии и менсарии. Швеция и Германия са започнали работа с парни машини още в началото на 18-ти век и са започнали индустриалната революция едва десетилетие след Великобритания!
България може да е древна страна, но за хилядолетната си история може да събере не повече от 70 години истински капитализъм, който на два пъти е прекъсван от войни и комунистически режим. Дойната икономическа "крава" в Западна Европа е трупала капитали векове, докато у нас ще я убият още неродена.
Това налага пълно замразяване на доходите и назначенията в обществения сектор, докато ЕС не стъпи върху устойчива основа на икономически растеж и не бъде овладян бюджетния дефицит, генериращ инфлация. Държавните служители вече няма логика да не плащат осигуровки – това е бил бонус за тях, когато възнаграждението им е било доста по-ниско от заплатите в частния сектор, а вече е обратното.
Социалните плащания като пенсии, майчински и несправедливо ниски възнаграждения в отделни ниши в здравеопазването трябва да бъдат индексирани с инфлацията, като приходите могат да се намерят от подобрение на събираемостта и ревизия на остарели несправедливи ставки – например, в сектор недвижими имоти.
Продължават да се водят данъчни оценки по 1000 евро на квадрат за апартаменти в София, струващи от 2500 до 5000 евро. Изповядват се сделки на нереални цени, които ощетяват хазната с милиарди. Дупката не е само в София, но и навсякъде в провинцията. Реален пример от Хасково, където изповядват сделка с апартамент за 150 000 лева с данъчна оценка от 34 000 лева – разлика от близо 5 пъти!!!
Политици и синдикати трябва да се вразумят, че българската и европейска икономики в текущия им вид са не предизвикани, а заплашени да оцелеят. Просто вижте Президентът Тръмп какви сделки сключва на обиколката си в Азия и до какви степени е стигнало китайското индустриално производство – и си помислете дали не се задава дежавю от 2009 година, когато пак уж кризата щеше да ни подмине".
Графиката му можете да видите в галерия.
Актуални теми
перко наумов
преди 3 ч. и 32 мин.
Преди години работодателите викаха:"Като не ти харесва заплатата,напускай.На портала чакат достатъчно." Сега палачинката май се е обърнала,като не Ви харесва държавата,напускайте.Вижте колко по-добри държави за правене на бизнес има,според Вас.
вече
преди 4 ч. и 3 мин.
Официалната статистика за заплати в частния сектор е по документи и справки от самия частен сектор. Да по документи всички са са минимални заплати и под масата още толкова. Тези дето са на по -високи и те под масата още толкова. Е ми нормално държавният сектор да е с по високи заплати по документи, защото няма лъжа, няма укриване на данъци и осигуровки.Нито един работник в частния сектор на ниво на образование и експертиза с държавен служител не е с по ниска заплата.Тоя г-н има ли си на идея че държавният служител му е забранено всяка една друга дейност която му носи доход. има ли и на идея че тия хора живеят само с една заплата. Частният сектор работника може да има и фирма и занаят и каквото си иска.в България държавните служители са с едни от най ниските заплати.и ако това продължава всички що имат малко мозък и опит ще напуснат. Кой ще работи за доходи от порядъка на 1500-2500 лева, това са масовите заплати на държавния сектор. По високи са само за висши длъжности.после искате качествено обслужване в държавна администрация.
