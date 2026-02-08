Крум Зарков и го поздравявам за избирането му за лидер на БСП. Това написа във Facebook профила си бившият съпредседател на "Продължаваме промяната" Кирил Петков.
"Продължаваме промяната - Демократична България призовахме президента Йотова да сложи вето на промените в Изборния кодекс. Ако тя чуе този призив, ние сме готови веднага да се противопоставим на безобразията от миналата седмица - ако новото ръководство на БСП покаже принципност и промени гласуването на своята парламентарна група", пише още той.
"Всяка промяна във всяка партия, която с действия, а не с реторика, покаже борба със задкулисието, е стъпка напред за България. Продължаваме промяната - Демократична България ще се радваме ако покажем, че балансът на силите се е променил за по-добро", отбелязва Петков.
Кирил Петков: Имам добри впечатления от Крум Зарков!
