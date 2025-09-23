Кирил Петков.
Сега са болни от Ковид, а той не може да помогне на семейството си - БЕЗ вина, БЕЗ присъда.
Прокурорът с хладен глас изсъска Благо да остане в ареста - безсрамници, кукли на конци на един объркан дебел тип, машини за мръсни поръчки, хора без душа и сърце.
Сега ще видим какво ще решат съдиите.
"Фокус" припомня, че днес Софийският апелативен съд трябва да вземе окончателно решение за мярката за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев.
