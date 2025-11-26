Кирил Петков във Facebook.
"Не знам дали виждате какво се случва в бюджетната комисия, но те се опитаха да прекарат бюджета, в който да откраднат отново милиарди, в почивката на НС. Асен Василев и депутатите от "Продължаваме промяната" опитаха да ги спрат", каза още той.
"Хора, не можем да разтичаме само на няколко човека в НС да се бият с голи ръце и да защитават нашите интереси", подчерта Петков.
"Фокус" припомня, че скандал се разрази между Делян Добрев и Асен Василев по време на Комисията по бюджет и финанси, която бе изтеглена по-рано.
От ПП насрочиха протест, който трябваше да започне в 14:00 часа пред парламента.
Кирил Петков: Не може да разтичаме само на няколко човека в НС да се бият с голи ръце и да защитават нашите интереси
Още по темата
/
Бизнесмен: Работещите в частния сектор издържат държавните служители, безработните и пенсионерите
15:49
Костадин Костадинов: Управляващите подготвят разпродажба на държавни активи заради липса на пари
14:59
Костадинов: Сега, ако вие получавате чисто 2500, заплатата ви бруто е 3868 лв. При увеличение на осигуровките с 10%, заложено в бюджета - заплата от 3868 бруто, ще стане 4029 лв.
08:53
Допитване: Всеки трети българин е получил увеличение на заплатата до 5%, което едва покрива средногодишната инфлация. 54% са за ръст на МРЗ
25.11
Млад лекар: Депутатите не можеха да назоват механизъм, по който парите ще стигнат до нас. Протестите ни ще продължат
25.11
Още от категорията
/
Правителството освободи председателя на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата"
16:17
Сарафов разпореди проверка на работата на Окръжна прокуратура-Плевен по делото за катастрофата със Сияна
13:38
Диян Стаматов за забраната за използване на мобилни телефони в училище: Не е толкова трудно, въпрос на воля е
13:02
Ивайло Мирчев: Не може с парите на данъкоплатците да се вземе "Лукойл" и след това да се източи
11:19
Вицепрезидентът на КНСБ: България закъснява с приложението на директивата за насърчаване на колективното трудово договаряне
09:55
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.