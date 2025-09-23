Кирил Петков след като съда остави кметът на Варна Благомир Коцев в ареста.
"Нямаха никакви доводи, съдът бездарно прочиташе обвиненията на прокуратурата. Благо Коцев остава 2 месеца и половина на тежък режим. Двете му малки деца имат Ковид, жена му също. Тези хора решиха да си направят гавра с него, но направиха гавра с всички нас", каза още Петков.
Той подкани, всички несъгласни със случващото да се съберат на протест.
Стефанов 24
преди 57 мин.
Лош съд!! А когато те остави като министър на онова ла..но, при това с ДВОЙНО граждансво, в нарушени на КОТСТИТУЦИЯТА -съда беше добър!!!
