Кирил Петков отрече слуховете, че създава политически проект. Това той направи чрез публикация във Фейсбук. Припомняме, че днес в някои медии излезе информация, че бившият депутат от ПП създава нов проект, след като няма да е в листите на партията за следващите избори.
Ето какво написа Петков във Фейсбук:
"Явно никой не очаква политик да държи на думата си.
Голяма "новина“ се оказа днес, че няма да съм в листите на "Продължаваме промяната“. Когато преди шест месеца подадох оставка и заявих, че няма да бъда в парламента, не го направих като политически "трик“, а като ясна позиция и поета политическа отговорност, която поех тогава.
Не съм политик, който се върти около думите и принципите си. Никога не съм бил такъв и никога няма да бъда.
Другото безумие, което прочетох днес, е че щяло да има нов политически проект. Не съм и няма да бъда предател на партията, която съм създал. Аз съм член на Националния съвет на "Продължаваме промяната“ и ще продължа да помагам на партията, без да съм в листи или под медийните прожектори. Това е моят отбор!
Когато каузата е мисия, а не политическа кариера или стратегия за лично оцеляване, начините за подкрепа са много - и понякога дори по-ефективни от парламентарната скамейка.
Както и Лена написа, всички ние ще продължим да работим за каузата България - и чрез личните си проекти, които имат обществен смисъл и ще да допринасят за промяната".
