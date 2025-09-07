ЗАРЕЖДАНЕ...
Киро Киров, отвлечен от "Наглите": Първите 10 дни не хапнах нищо!
©
"Пазачът ми предлагаше да ям, но не ми се ядеше", добави той.
Киров също така каза, че освен при отвилачнето му е, не имало насилие над него от страна на похитителите му.
"Предаването на откупа от 517 000 евро ставаше цял. Една от всичките белязани банкноти е била засечена", добави Киров.
"Не получих никакво обезещетение", сподели Киров
Още по темата
/
Зловеща версия за изчезването на Прокопи Културиста, Йожи и Данчо Релето! Колите им са открити край Пловдив?
16.08
Цветанов: Човекът, издал "Наглите" заяви, че ще сподели информация само на мен и на никой друг
14.08
Още от категорията
/
Мъжът, предизвикал инцидента с трамвая, остава под стража. Бил е под въздействието на наркотици!
06.09
379 нарушения за 12 часа, някои от тях шофирали с над 190 км/ч. Глобите от тол камерите влизат в сила утре
05.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.