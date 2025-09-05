Наталия Киселова пред медиите във Велико Търново. Тя подчерта, че парламентът има уверения от правителството, че ще се спазят всички срокове по закона за публичните финанси, така че от 1 януари страната да влезе в Еврозоната с приет бюджет в евро. Наталия Киселова заяви, че изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост и предстоящите плащания по втория и евентуално третия транш са още една причина бюджетът да бъде подготвен в съответствие с изискванията на ЕС и навреме да бъде обсъден в парламента.
Председателя на парламента посочи, че вече са приети два акта, свързани с проблема с безводието, които предвиждат краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки. Това показва, че има политическа воля да се работи, но проблемите с водоснабдяването са различни в различните региони и няма универсално решение, смята тя. Наталия Киселова каза, че в Плевен вече се прилагат спешни мерки, но за дългосрочни решения ще са нужни повече усилия. В тази връзка тя уточни, че Народното събрание е изпратило писмо до министър-председателя с искане за сформиране на временна комисия във връзка с безводието и че са изготвени анализи и препоръки, които вече са изпратени до парламентарните групи, ресорните министерства и областните администрации.
Велико Търново е обявено за историческа и духовна столица с решение на Народното събрание. Събитията, които се случват тук и днес, го доказват, а единството между кмета и хората в общината също потвърждава този дух, заяви председателят на парламента след срещата с кмета Даниел Панов. Двамата обсъдиха как върви подготовката на откриването на новата учебна година и предизвикателствата, с които се справя общината при реализирането на екопроекта за смяна на замърсяващи печки с нови екологични отоплителни уреди. Тема на разговора беше и идеята за обща кандидатура на Велико Търново и Габрово за Европейска столица на културата за 2032-а година, тъй като Северна България се нуждае от по-мащабно представяне чрез различни творчески проекти.
