Киселова: Когато има политическо противопоставяне, страдат правомощията със съвместна компетентност
Това заяви председателят на Народното събрание Наталия Киселова на днешните чествания в местността "Петрова нива" над Малко Търново, където се отбелязват 122 години от Илинденско-Преображенското възстание.
На въпрос дали промените в закона са решение да се назначи главен секретар и председател на ДАНС без подпис от президента Киселова отговори така: "Дискусии в социалните мрежи и Facebook не са решение. Има ред, по който тези въпроси се обсъждат. Народното събрание е една добра платформа, в която могат да се обсъдят".
