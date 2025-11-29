Наталия Киселова.
По думите ѝ след протеста председателят на най-голямата по численост парламентарна група е поискал да се забави темпото.
"За да може да се търси баланс на интереси между различни съсловия и социални групи, които не са доволни от заложените цифри. Eдни не са доволни, защото им се вдигат осигуровки. На други - мотивът за протеста беше, защото не им се вдигат заплатите", посочи още Киселова пред Bulgaria ON AIR.
Напрежението е очаквано
"Протестът не беше срещу проекта за бюджет. Или поне не беше единственото основание. В обществото в последно време се натрупа сериозно напрежение и то е по различни причини. Голяма част от хората, които бяха на площада, бяха недоволни и обединени от едно - това управление не ни харесва. Напрежението е очаквано. Нормално е да има протести. Въпросът е тези протести да не са свързани само и единствено с политически провокации", смята Киселова.
На въпрос на Ганиела Ангелова дали се е обидила, когато е била ротирана като председател на парламента, Киселова отговори: "Място за обида няма. Разбирането - и моето лично, и на нашата парламентарна група, е, че НС трябва да се върне към нормалното си функциониране и аз показах, че с диалог с всички парламентарни групи функционирането на парламента е възможно".
