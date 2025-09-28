ЗАРЕЖДАНЕ...
Киселова: За нас са шампиони!
Това заяви пред БНТ председателят на Народното събрание Наталия Киселова след финала на националния ни отбор по волейбол.
