Пожелавам им успех! Така Наталия Киселова лаконично коментира инициативата на ПГ на "Възраждане" за свалянето й като председател на парламента

По думите ѝ, "поводът, по който търсят подкрепа, е въпрос, по който можеше да направят възражение и да бъде обсъден на председателски съвет“.

Тя подчерта, че всяка парламентарна група сама преценява какво поведение да предприеме в залата и извън нея. "Към всички парламентарни групи се държа обективно, така че както решат – така да постъпят. Пожелавам им успех", каза тя.