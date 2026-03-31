Киселова с редица въпроси след споразумението за сигурност между България и Украйна
Тези въпроси провокира у бившият преседател на парламента Наталия Киселова, подписаното 10-годишно споразумение за сигурност между България и Украйна, сключено от служебния премиер Андрей Гюров.
Ето какво припомни Киселова:
На 19 декември 2024 г. служебният премиер Главчев не посмя да подпише 10-годишно споразумение с Украйна, защото 51-вото Народно събрание не му даде мандат. Като председател на Народното събрание не внесох искането за одобрение. Причините бяха и политически, и юридически.
На 30 март 2026 г. служебният премиер Гюров посмя да подпише споразумението. Постъпката е противоконституционна и няма нищо общо с предсрочните избори.
На 31 март председателят на Народното събрание Рая Назарян ще участва във втората парламентарна Среща на върха в Буча, Украйна.
Още по темата
Още от категорията
Министър Христанов: Българското мляко става все по-евтино за изкупуване, а за фермерите става все по-скъпо да го произвеждат
09:58
Председателят на КЗП: Не наблюдаваме увеличение на цените на основните хранителни стоки, но това не означава, че няма такова в някои сектори
09:47
