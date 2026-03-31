Има ли натиск върху Република България да подари оборудването за Втора Атомна? Има ли натиск върху Република Бълггария да даде зелена светлина за членство на Украйна в ЕС без да се отчита напредък и индивидуални достижения? Запозната ли е президентът на републиката с действията на служебното правителство във външната политика, защото Народното събрание не е запознавано?!

Тези въпроси провокира у бившият преседател на парламента Наталия Киселова, подписаното 10-годишно споразумение за сигурност между България и Украйна, сключено от служебния премиер Андрей Гюров

Ето какво припомни Киселова:

На 19 декември 2024 г. служебният премиер Главчев не посмя да подпише 10-годишно споразумение с Украйна, защото 51-вото Народно събрание не му даде мандат. Като председател на Народното събрание не внесох искането за одобрение. Причините бяха и политически, и юридически.

На 30 март 2026 г. служебният премиер Гюров посмя да подпише споразумението. Постъпката е противоконституционна и няма нищо общо с предсрочните избори.

На 31 март председателят на Народното събрание Рая Назарян ще участва във втората парламентарна Среща на върха в Буча, Украйна.