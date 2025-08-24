ЗАРЕЖДАНЕ...
Клиенти: Ужасно скъпо е, цената е неприемлива! Няма да даваме вече толкова пари за лимони
©
"В нашето семейство много консумираме лимони. Имам две малки деца и при настинка лимонът е естествена защита срещу нея. Но цените в магазините са станали непосилни – между 5 и 7 лева за килограм. Това са много пари. Толкова пари няма да дам за лимони. Ужасно скъпо е това“, споделя баща на две деца.
Друг клиент добавя: "Много купувам лимони. Салата без сок от лимон за мен не е салата... но толкова скъпо не е редно.“
По данни на Комисията за стоковите борси и тържищата, през август миналата година цената на едро на лимоните е била 3.13 лева за килограм, а тази година достига 4.40 лева за килограм. Експерти обясняват, че основната причина за ръста на цените е лошата реколта по света, най-вече в Гърция и Турция – основните ни доставчици.
"Лимоните и грейпфрутите през този период на годината са внос от Аржентина и Южна Африка. Тази година реколтата в Аржентина е по-малка, в резултат на което цените са малко по-високи от миналогодишните“, казва Иван Тонев, директен вносител и търговец на борса "Слатина“.
Днес на борсата в "Слатина“ лимоните се продават по цени на едро между 4.20 и 4.40 лева за килограм. Във веригите килограмът е около 5 лева, а на някои столични пазари, като този в "Дружба“, достига 7 лева. Търговците посочиха, че дори и на тези цени се намират купувачи.
Много потребители обаче намират цената за неприемлива. "Основно ги ползвам за лимонада. Слагам си ги в питиетата, но откакто се качиха толкова цените, съм спрял и почти не използвам вече“, споделя друг посетител на пазара.
Според експерти през есента цената на лимоните у нас ще зависи основно от реколтата в Турция. Очакванията са с новия внос, започващ от втората половина на септември, цените да паднат наполовина.
Още по темата
/
Вълканов: В търговията на дребно печалбите са между 2 и 5%, в преработката – 6-10%, а в селското стопанство – 25-30%
19.08
Собственик на мандра: От години не съм вдигал цените на едро, но търговците слагат яки надценки
17.08
Птицевъд: Европейските стандарти водят до трайно повишаване на цените, но гарантират високо качество
15.08
Плодова сеч по морето!
05.08
Още от категорията
/
Статистика: Младежите, които навлизат на пазара, вече имат изградени очаквания към работодателя
20.08
Собственичка на ресторант: Не вдигаме умишлено цените, скъпо ни струваше адаптирането към новите изисквания
19.08
Съвет към собствениците на малки бизнеси: Не съкращавайте в паника, първо разберете къде отиват парите ви
18.08
Търговците в сферата на услугите с куп въпроси за цените в евро – още от сега ли да ги вдигнем, че по-лесно да ги закръглим от януари
13.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.