Още преди да влезем в 2026 г., българските търговци се сблъскват с един съвсем ежедневен, почти домашен проблем: стотинките. Николай Вълканов от Сдружението за модерна търговия разказва, че хората вече масово се появяват в магазините с цели буркани дребни монети, които сякаш са чакали години да бъдат "разтоварени“. А с въвеждането на еврото това ще се засили още повече.Монетите се оказват едно от най-големите предизвикателства за търговските вериги. Вълканов апелира в интервю за сутрешния блок по bTV за толерантност и спомня, че в периода на двойно обращение търговците имат право да отказват транзакции с повече от 50 монети.Прост съвет, но ключов: стотинките е най-добре да се обменят в банките, а не да се разнасят в пликове и буркани из магазините.В проектобюджета за 2026 г. са заложени две ключови промени, чиято цел е да ограничат сивата икономика, но – по думите на Вълканов – рискуват да задушат именно онези компании, които работят на светло и са сред най-големите данъкоплатци. Най-спорната тема е подновеното изискване всички фирми да внедрят нов софтуер за управление на продажбите. Това напомня злополучния опит от 2019 г., когато бизнесът изчисли разходи от около 100 млн. лева. А ако този процес се повтори днес, цената би била многократно по-висока.Търговските вериги вече разполагат с интегрирани системи, свързани с НАП, с пълна проследимост и отчетност. От години не само не крият обороти, но и изпълняват най-строгите изисквания за контрол. Налагането на държавно одобрен софтуер върху тях би означавало дублиране на процеси, огромни технически промени и разходи, без реална полза за фиска.И докато спорът за СУПТО тлее, в проектобюджета присъства и друго изискване: задължително деклариране на стоки с "висок фискален риск“. Списъкът е изненадващо широк – над 600 стокови групи, от круши и дюли до кашкавал. Всеки камион, превозващ подобни продукти, трябва да бъде оборудван с GPS и да се следи в реално време. Според Вълканов това би оскъпило логистиката и би създало ненужна административна тежест, без доказан ефект върху контрола.От Сдружението за модерна търговия настояват новите правила да се въвеждат поетапно, с реален диалог и достатъчно преходен период, за да не се стигне до хаос още през първите месеци на 2026 г.А на фона на всичко това подготовката за еврото продължава. Големите вериги вече са готови – БНБ ще им достави евробанкноти малко преди Нова година, за да могат да връщат ресто в евро още от 1 януари.