Клиенти носят пълни догоре буркани със стотинки, търговците имат право да отказват плащания с над 50 монети
©
Монетите се оказват едно от най-големите предизвикателства за търговските вериги. Вълканов апелира в интервю за сутрешния блок по bTV за толерантност и спомня, че в периода на двойно обращение търговците имат право да отказват транзакции с повече от 50 монети.
Прост съвет, но ключов: стотинките е най-добре да се обменят в банките, а не да се разнасят в пликове и буркани из магазините.
В проектобюджета за 2026 г. са заложени две ключови промени, чиято цел е да ограничат сивата икономика, но – по думите на Вълканов – рискуват да задушат именно онези компании, които работят на светло и са сред най-големите данъкоплатци. Най-спорната тема е подновеното изискване всички фирми да внедрят нов софтуер за управление на продажбите. Това напомня злополучния опит от 2019 г., когато бизнесът изчисли разходи от около 100 млн. лева. А ако този процес се повтори днес, цената би била многократно по-висока.
Търговските вериги вече разполагат с интегрирани системи, свързани с НАП, с пълна проследимост и отчетност. От години не само не крият обороти, но и изпълняват най-строгите изисквания за контрол. Налагането на държавно одобрен софтуер върху тях би означавало дублиране на процеси, огромни технически промени и разходи, без реална полза за фиска.
И докато спорът за СУПТО тлее, в проектобюджета присъства и друго изискване: задължително деклариране на стоки с "висок фискален риск“. Списъкът е изненадващо широк – над 600 стокови групи, от круши и дюли до кашкавал. Всеки камион, превозващ подобни продукти, трябва да бъде оборудван с GPS и да се следи в реално време. Според Вълканов това би оскъпило логистиката и би създало ненужна административна тежест, без доказан ефект върху контрола.
От Сдружението за модерна търговия настояват новите правила да се въвеждат поетапно, с реален диалог и достатъчно преходен период, за да не се стигне до хаос още през първите месеци на 2026 г.
А на фона на всичко това подготовката за еврото продължава. Големите вериги вече са готови – БНБ ще им достави евробанкноти малко преди Нова година, за да могат да връщат ресто в евро още от 1 януари.
Още по темата
/
Евродепутатът Емил Радев настоя за ясни гаранции за защита на личните данни при цифровото евро
06.11
Определен тип служители у нас получават безплатна храна на работното място. От 2026 г. средствата за това се вдигат двойно
06.11
Проф. Димитров: Едно е да сте по-малка държава със собствена валута, друго е да сте член от голямо семейство с повече ресурси
04.11
Валдис Домбровскис: Присъединяването към еврозоната не е просто смяна на монети и банкноти, то е приобщаване към сърцето на Европа
04.11
Кристин Лагард: Сърцето ми ще бие с България на 1 януари 2026 година! Този ден е много специален за мен – рожденичка съм
04.11
Кристалина Георгиева: Еврото ще помогне, но само по себе си, то не гарантира по-висок стандарт на живот
04.11
Още от категорията
/
Шефът на АИКБ: Предприятията са платили около 10 милиарда лева за грешки в енергетиката и заради корупция
06.11
Експертна оценка: Инвеститор, вложил 100 000 евро в имот, в началото на 2020 г., днес би имал 175 000 евро, ако е инвестирал в България
04.11
Доц. Велизар Шаламанов: Време е да заявим своето място в сферата на информационните технологии
03.11
Собственици на заведения в Банско притеснени заради еврото: Решихме напитките, сервирани около полунощ, да бъдат за сметка на заведението, за да избегнем неудобства
29.10
Прeдприeмач: Цените на имотите растат, защото общините не насочват развитието на градовете и пречат на строителството
27.10
Собственик на заведениe: Новогодишната вечер ще доведе до голямо объркване и дискомфорт за нас
27.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.