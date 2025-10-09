ЗАРЕЖДАНЕ...
Климатолог: Когато се пренебрегват знаците от природата, си слагате главата в торбата
© Булфото
Според него трагедията в "Елените" е причинена от комбинация от много причини. По негови думи има информация за бедствие в този район, което се е случвало и преди, но този факт не е взет предвид от хората, които са застроили "Елените".
По негови думи става въпрос за цикличност на подобни наводнения.
Климатологът обясни, че наводнения в "Елените" не се случват с такава честота, но за "Лозенец" това не е изключение.
Попов каза, че колкото по-високи стават температурите, толкова по-толпо ще става и морето. При по-топло море през студеното полугодие, всяко нахлуване на студен въздух води до формиране на циклон. Неговата мощност зависи от разликата в температурите, обясни още климатологът.
Той допълни, че в миналото хората са се съобразявали къде строят селищата си.
"Когато се пренебрегват знаците от природата, тогава, ако вашата къща е там, си слагате главата в торбата. Ако сте предприемач, който строи и планира това да бъде продадено, ако има жертви, това е потенциално престъпление", каза още климатологът пред NOVA NEWS.
"Кои сме ние, че сме решили, че сме по-силни от природата", запита той.
Попов направи прогноза, че ноември ще бъде сух, но през декември се очакват валежи.
Още по темата
/
Хидробиолог от БАН: Докато инвеститорите по Черноморието се възползват от различни "дупки" в закона, ще има жертви и много по-големи щети
12:01
Инж. Шопов: Когато къщата ти бъде отнесена от вода, имаш право да заведеш иск държавата да възстанови стойността й
08.10
Директорът на РДНСК-Бургас не каза резултата от проверката по единствения сигнал за строителството на "Елените"
08.10
Манол Генов за трагедията в "Елените": Предприели сме действия, които да извадят цялата истина
08.10
Още от категорията
/
Главна дирекция "Национална полиция": Внимавайте! Никой няма да идва у дома ви, за да обменя пари!
17:19
След изтичане на преходния период за двойно обозначение на цените: КЗП установи десетки нарушения
17:18
Можем да сме спокойни: Всички от ЕСЦБ се подписаха за спазване на Световния кодекс за поведение на валутните пазари
13:38
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.