RomaToday.
Военните от провинциалното командване в Анкора са разкрили наличието на предполагаема престъпна организация, целяща създаването на незаконна паралелна банкова институция, базирана на схемата на Понци, способна да движи над 4 милиона евро и да въвлече повече от 500 души на цялата територия на страната.
В рамките на операцията, наречена "Golden Tree“, са били предприети предпазни мерки, конфискувани банкови сметки и блокирана онлайн платформата, използвана за незаконни дейности. Разследванията са разкрили истинска схема на Понци, разпространена в много италиански провинции, сред които Анкона, Рим, Милано, Палермо, Неапол, Торино и Бари.
Според възстановената от военните от провинциалното командване на Анкона, координирани от прокуратурата на Дорика, престъпната организация е създала паралелна банкова институция без разрешителни, с разклонения в Полша и България, способна да предлага типични за финансовия сектор услуги: откриване на чуждестранни банкови сметки, отпускане на заеми и инвестиционни предложения.
Организацията е действала под прикритието на предполагаема "общност“, чиято цел е била благосъстоянието на своите членове. В действителност зад тази структура се е крила измамна схема, която е предлагала инвестиции с висока доходност, представяни като особено изгодни и възнаграждавани чрез "кешбек“, в опит да се избегнат контролите на данъчните служби.
Решаващо за успеха на механизма е било доверието, изградено от фалшивите финансови промоутъри с жертвите, принадлежащи към най-различни възрастови групи – от 20 до 85 години – много от които са инвестирали лични спестявания, пенсии или, в някои случаи, пари, получени чрез заеми.
Реклама в социалните мрежи
Системата се е самоподхранвала благодарение на устната реклама и социалните мрежи, превръщайки самите инвеститори в промоутъри, мотивирани с възнаграждения, пропорционални на броя на набраните нови клиенти и на внесените суми. Към достоверността на операцията са допринесли и на пръв поглед професионални инструменти, като персонализирана физическа дебитна карта и дигитално приложение, симулиращо услуга за домашно банкиране. Механизмът обаче се е прекъснал, когато исканията за възстановяване са надвишили новите плащания: в този момент промоутърите вече не са връщали нито лихви, нито капитал.
Клонове в България и Полша: Италианските власти разкриха огромна финансова измама
©
Още от категорията
/
Божанов за записите от козметични салони и АГ кабинетите: Председателят на КЗЛД още учи какво е "бисквитка"
14:50
МВР: Още в началато са проведени разговори с родителя на едно от издирваните лица по случая "Петрохан"
14:18
Николай Денков: Реакцията на институциите за убийствата в "Петрохан" издава координирана акция по прикриване на факти
10:24
Адвокат: Всяка една жена, която е била преглеждана в гинекологичния кабинет с видеонаблюдение, може да предяви граждански иск
08:32
Заловиха контрабандни златни и сребълни изделия на "Капитан Андреево", стоката е на стойност над 50 000 евро
05.02
Роман Василев за тройното убийство в "Петрохан": Това, което се случва от тези държавни институти, наподобява български фолклор
05.02
Асоциацията на инфлуенсърите за тормоза над животни: Това е потресаващо, нечовешко и изключително брутално. Това не е "съдържание"
05.02
Криминалист: Има две основни версии за тройното убийство в "Петрохан", ритуалното е "пълна измишльотина"
04.02
Георги Георгиев представи реформа срещу педофилите: По-тежки наказания за престъпления срещу деца на възраст до 10 години
04.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.