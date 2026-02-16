Илияна Йотова за служебен премиер Андрей Гюров да представи състав на служебен кабинет.
Списъкът с имената и окончателният вариант на служебното правителство трябва да е готов до 19 февруари.
Ако президентът няма забележки към състава, ще издаде указ за назначаването на служебния кабинет, пише БНТ.
Заедно с това ще бъде издаден и указ за определяне на датата на предсрочните парламентарни избори. Най-вероятно те ще бъдат на 19 април.
Ключова политическа седмица. Очаква се служебният кабинет и датата за новите избори
