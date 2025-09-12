Методи Байкушев по повод решението на Софийския градски съд да остави варненския градоначалник Благомир Коцев в ареста.
"За прокуратурата не искам да отварям и дума, защото поведението на прокурорите днес наистина беше срамно - едно мрънкане, слаба аргументация, да не кажа липсваща, след това бяха буквално разкъсани от журналистите - неспособни да дадат отговори на най-елементарни въпроси като например защо два месеца по-късно основният им свидетел Диян Иванов още не е разпитан, след като той публично заяви, че е бил натискан, за да даде тези показания, а впоследствие след като ги оттегли, бил заплашван с живота си. Изключително неприятна и опасна ситуация за цялото общество и нашата демокрация".
Той определи като скандално и неадекватно поведението на прокуратурата и в случая със задържания бивш зам.-кмет на София Никола Барбутов.
"Ние в момента трябва да даваме обяснение защо едни хора са невинни, при положение, че има достатъчно доказателства, че държавните органи, призвани да съблюдават законността и да разследват истинските престъпления, не разследват данни за престъпления срещу правосъдието".
По думите му Комисията за противодействие на корупцията заплашва и притиска хора, а действията са насочени само срещу опозицията и конкретно срещу ПП-ДБ. Байкушев заяви пред БНТ, че е давал пари на партията си под формата на официални дарения.
"Въображението на прокуратурата е ужасно бедно и когато Ицо Хазарта изпя: "от този лев 70 стотинки са за мен, а другите ги нося на Асен", не можехме и да предположим, че някой няма да разбере тази шега, а ще започне да го превръща в една поредица от неоснователни обвинения и лъжесвидетелства".
Даде пример с Никола Николов - Паскал, който беше издирван с национална заповед и се укриваше в чужбина, преди да бъде екстрадиран у нас:
"Съдът не е преценил, че има риск той да се укрие, а за кмета на Варна днес съдът ни каза, че имало опасност да извърши ново престъпление, защото е кмет".
Кметът на Благоевград категорично отрече да са му искани подкупи или "отчисления".
"От кметове се искат всякакви неща - въпросът е дали човек е достатъчно твърд и може да каже "не". Очевидно Благомир Коцев е бил достатъчно твърд и е настъпил интереси. И аз съм имал такива случаи. Ние трябва да казваме "не" постоянно, защото в един провинциален град, макар и да е областен, има множество щения. Само че ние сме избрани от хората да защитаваме обществения интерес".
