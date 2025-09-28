Васил Терзиев.
"След 55 години България отново е сред най-добрите – световен вицешампион! Нашите момчета играха със сърце и характер, докрай не се отказаха и ни накараха да се гордеем, че сме българи.
Това е успех, който остава в историята – доказателство, че младостта и смелостта могат да изведат България на върха. Тези момчета тепърва ще жънат още по-големи победи! Тяхната смелост, дух и сила трябва да ни бъдат за пример.
Благодаря на всички участници в организацията, с които заедно превърнахме днешния мач в истински празник на площада в сърцето на София. И най-вече на хората, които напълниха пространството около катедралата. Точно така трябва винаги да се стреми да бъдем обединени за България. Всеки ден. За всичко. Тогава ще сме непобедими във всичко!", пише още той.
