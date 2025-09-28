ЗАРЕЖДАНЕ...
Кметът на Трявна безкрайно благодарен на правителството: Отпуснати са 2 милиона лева за опожарената Тревненска школа
Той благодари и за съвместните усилия на всички - на местно и държавно ниво, на дарители от цялата страна, на хора с големи сърца, "които за пореден път доказаха, че можем да бъдем обединени като общество и с надежда да преодоляваме всяка една трудност. Особено, когато става въпрос за подобно училище с такава история и с такъв статут".
Кметът на Трявна си спомни и за ноща на пожара.
"Благодаря за бързата реакция, която проявихме още в нощта на 4 април, когато избухна големия пожар. Помня как заедно евакуирахме 17 ученици, активно участие тогава взе и светла му памет г-н Павлин Минев и дежурния училищен персонал, как сформирахме незабавен щаб с директора на гимназията г-н Орфей Минфов, органи на реда, институции. Как намерихме сили и нито за миг не се поколебахме да се сломим пред това тежко изпитание", казва още кметът.
"Помня десетките разговори, обаждания, съдействия и незабавната реакция от страна на държавата в лицето на г-н Томислав Дончев и министъра на културата г-н Мариан Бачев, който веднага изпрати своя заместник г-н Георги Султанов с експертна комисия да огледат щетите на място. Забавиха се, но е за добро, защото в новия проект се предвижда обновена фасада, изцяло реконструиран трети етаж и фотоволтаик на покрива", пише той.
"Помня как на 25 април архитект Милен Маринов дари проекта за временен покрив и как веднага, в същия ден, издадохме разрешение за строеж.
Помня помощта на почетния гражданин на Трявна г-н Емилиян Гебрев, който пое всички разноски по разчистването на отломките и временния покрив, на кмета на Община Габрово г-жа Таня Христова, секретаря на Междуведомствената комисия по бедствия и аварии, на г-н Мартин Паралесов, извършил строителния надзор, на местни фирми, сред които "Чукара" , "М-1-Манев, Колева" СД и ЕТ "Стоян Делийски" за своевременно осигурения дървен материал, на Кроношпан и още, и още. Десетки кампании, концерти, прояви, дарения", добави още.
"Няма как да не бъда благодарен и доволен от решението на държавата. Тези средства са дело на съвместен диалог, подкрепа, работа и последователност. С една крайна цел - пълно възстановяване на училището. Вярвам, че ще стане.
За талантливите деца на България. Тези, които носят онези умения, правещи ги горди последователи на старите тревненски майстори и превръщайки ги в бъдещи именити художници, иконописци, дърворезбари, графични дизайнери", завършва кметът.
