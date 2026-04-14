В социалните мрежи се разпространява невярна информация, която има за цел да злепостави "Прогресивна България", съобщават от формацията.
Оттам посочват, че твърденията за предполагаемо участие на статисти и изплащане на "хонорари" за политически събития, свързани с партията, представляват целенасочена манипулация.
"Призоваваме гражданите да бъдат внимателни към подобни неофициални съобщения и да проверяват информацията единствено през официалните комуникационни канали на "Прогресивна България", се казва в позицията.
От политическата формация допълват, че по случая вече са уведомени компетентните институции.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.