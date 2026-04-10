Главоболие, необяснима раздразнителност и силна умора. Ако тези усещания ви звучат познато, е напълно възможно да сте от хората, които реагират на магнитните бури още преди те реално да започнат.

Най-новите данни от космическите наблюдения показват, че подобни усещания не са случайни. Според актуализираната прогноза на Лабораторията по слънчева астрономия към РАН за периода до 13 април се очакват значително по-силни магнитни смущения от първоначално предвидените.

Прогнозата се промени за по-силни влияния, съобщава bTV.

Това ни чака

Геомагнитни бури се очертават между 16 и 21 април. Причината са огромни коронални дупки, наблюдавани върху Слънцето. Те са предпоставка за по-значително въздействие към Земята.

За непросветените – степени на геомагнитните бури

В Европа, България и по света се използва така наречения Kp индекс. Той показва силата на геомагнитната активност (смущенията в магнитното поле на Земята) за период от 3 часа, варираща от 0 (слаба) до 9 (екстремна).

G-скалата е класификация, използвана от Националната администрация по океаните и атмосферата на САЩ (НАОА) за описание на потенциалните ефекти от геомагнитна буря върху технологиите – електрически мрежи, орбитални сателити и т.н. Може да се използва и като предупреждение към метеочувствителните хора.

Тоест, най-слабата геомагнитна буря се посочва като Kp 5, а тя съответства на G1. По-високите стойности на Kp съответстват на по-високи степени по G-скалата и така например Кр 9 или G5 е най-екстремната буря.

Кр 5/G1 – Слаба геомагнитна буря. Има шанс за незначителни смущения в радиокомуникациите и електропреносната мрежа, въздейства върху мигриращите животни и птици.

Кр 6/G2 – Умерена (средна) буря. Въздейства върху електрическите системи и електропреносната мрежа, астронавтите в околоземна орбита и сателитите, нарушения в радиокомуникациите.

Кр 7/G3 – Силна буря! Влияе отрицателно и може да причини повреда на електронните устройства, електропреносната мрежа, орбиталните сателити, GPS навигацията, смущава радиокомуникациите.

Кр 8/G4 - Много силна буря! Смущения и прекъсвания на електричеството, комуникациите, GPS навигацията, повреди в електронни и електрически уреди, опасност за хората и системите в Международната космическа станция.

Кр 9/G5 - Екстремна геомагнитна буря! Срив на електропреносната мрежа, комуникациите, орбиталните сателити, риск за живота на астронавтите в околоземна орбита и т.н.