На 5 декември, в Международния ден на доброволчеството, Шумен стана по-светъл – благодарение на Ния, Полина и Елвира, които с усмивка и енергия доказват, че доброто може да бъде ежедневие. Техният Скаутски клуб "Мадарски конник“ беше отличен с първа награда от Министерството на младежта и спорта за инициативата "Лъвчето – сърцето на Шумен“ в X-тото издание на националния конкурс "Мисията доброволец – (не)възможна“."Аз съм Ния Гогова и съм член на клуба вече почти 8 години. Скаутството ни учи, че правенето на добро трябва да е навик, а не постижение. Стремим се да даваме пример на по-малките и да правим добри дела всеки ден“, споделя тя."Аз съм Полина Арнаудова и съм част от клуба също от 8 години. Тази награда е признание за труда ни. В инициативата се включват и нашите приятели от Скаутски клуб "Компас“ – Варна“, допълва Поли."Казвам се Елвира и съм член от 2018 г. Като малки почти всички започваме скаутството за забавление и умения. С времето разбираме колко важно е доброволчеството за общността и как чрез него ставаме по-добри хора“, казва Елвира."То ни дава вътрешно удовлетворение – усещането, че си направил нещо добро, което носи радост на другите и на теб самия. Най-малките скаути започват от 3-годишна възраст, а за тях доброто често е под формата на игра. С времето се превръща в отговорност, но приятна“, обяснява Ния."Тежи ли тази отговорност?“ – питаме."Тежи, но споделяна с добра компания винаги е по-леко и приятно“, отговарят момичетата."Доброволчеството е едно много интересно явление. Особено децата и младежите не осъзнават веднага какво са постигнали, но с времето оценяват труда си. Тази награда ни показва стойността на усилията ни“, казва Полина."За мен доброволчеството е възможност да бъда полезна на обществото и да правя света по-добър – това е и девизът на скаутите“, допълва Елвира."Нашите лидери са нашият пример. Всяко действие, още от детството, е под влияние на техния пример. Дори ние, по-големите, винаги се замисляме как биха постъпили те, за да можем да свършим нещата правилно“, откровена е Ния.Елвира: "Нашите лидери и по-големите скаути са наш пример, а ние също ставаме пример за по-малките, което ни мотивира още повече.“Полина: "В една организация като нашата, всеки по-голям е пример – особено лидерите, но и всички останали.“"Когато сме заедно, мисията винаги е възможна“, завършиха момичетата, показвайки, че доброволчеството е не просто действие, а начин на живот.