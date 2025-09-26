ЗАРЕЖДАНЕ...
Кой има право на рехабилитация и физиотерапия, заплащани от НЗОК?
- Заболявания на опорно-двигателния апарат
- Заболявания на централната нервна система
- Заболявания на периферната нервна система
- Заболявания на сърдечно - съдовата система
- Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи след лечение от covid-19
Кои са клиничните пътеки за рехабилитация и физиотерапия, за които НЗОК заплаща?
- Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи при персистиращо/хронично/ вегетативно състояние
- "Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна нервна система“
- "Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система“
- "Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа“
- "Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия“
- "Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система“
- "Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система“
- "Физикална терапия и рехабилитация с комплексна подводно-екстензионна терапия при болести на периферна нервна система с увреждания на гръбначния стълб“
- "Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и след оперативни интервенции“
- "Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат“
Какво включва клиничната пътека, по която е изпратен пациентът?
В цената на клиничната пътека са включени престой, храна и всички задължителни диагностични и терапевтични процедури, съгласно алгоритъма на пътеката.
