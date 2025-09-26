Имате право на рехабилитация, заплатена от НЗОК по клинични пътеки, ако сте здравноосигурен и сте със заболяване, включено в съответната пътека и с индикации за хоспитализация по нея. НЗОК заплаща по 11 клинични пътеки в областта на физиотерапията и рехабилитацията, които са свързани със:- Заболявания на опорно-двигателния апарат- Заболявания на централната нервна система- Заболявания на периферната нервна система- Заболявания на сърдечно - съдовата система- Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи след лечение от covid-19- Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи при персистиращо/хронично/ вегетативно състояние- "Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна нервна система“- "Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система“- "Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа“- "Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия“- "Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система“- "Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система“- "Физикална терапия и рехабилитация с комплексна подводно-екстензионна терапия при болести на периферна нервна система с увреждания на гръбначния стълб“- "Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и след оперативни интервенции“- "Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат“- Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи след лечение от covid-19В цената на клиничната пътека са включени престой, храна и всички задължителни диагностични и терапевтични процедури, съгласно алгоритъма на пътеката.