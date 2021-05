© Фейсбук виж галерията Фики не е победителят в "Като две капки вода“ – сезон 9 All Stars. "Предаването ме върна към важни неща, припомни ми откъде съм започнал и колко значимо е призванието ми. За втори път съм на финал – вярвам, че предизвиках съдбата по начин, който ми дава възможност да изпея песен на Васил Найденов, който е най-високата топка на българската музикална сцена. Реших да изпитам възможностите си!“, сподели тайната на успеха победителят Рафи, който получи и приза "Мистър Карантина“.



След оспорваното първо място, втора позиция беше заета от Фики, който влезе в образа на Краля на рока – Елвис Пресли, просълзявайки журито с въздействащото си изпълнение."Миналата година изучавах сцената, а тази добавих повече забавление в "Като две капки вода“. Бих казал, че шоуто ми помогна да преодолея някои свои страхове и да повярвам, че мога да сбъдвам мечтите си“, призна победителят от осми сезон, който избра песента My Way.



"Всяко излизане на тази сцена беше изключително емоционално. Имаше образи, които буквално ме преобръщаха. За финал избрах Je t’aime на Лара Фабиан, защото това е, което искам да кажа на публиката, на екипа, на всички хора, които правят Михаела това, което е!“, сподели победителката в пети сезон Михаела Маринова, която не скри емоциите си.



На четвърто място публиката избра Милица Гладнишка, която за пореден път доказа не само актьорския си, но и вокален талант с образа на Джени Линд от филма "Великият шоумен“. "Не съм най-големият шоумен - шоуто е голямата работа! За да стигна до финала ми помогна преди всичко желанието да не се състезавам, а да се забавлявам“, разказа актрисата. По време на вечерта своя избор за образи представиха и останалите участници – Софи Маринова се преобрази в Преслава, избирайки един от хитовете на певицата. За изпълненията на различни езици Софи Маринова получи наградата на шоуто – "Мис Интернешънъл“.



Къци изпълни своето желание да имитира своя колега Азис – освен признанието на журито за умението да изненадва на сцената, той получи приза Мистър Wrecking Ball за сценчина смелост. За незабравимия финал на шоуто Поли Генова и AZIS направиха дует с образите на Лили Иванова и Чочо Владовски, а успешното представяне беше последвано и от призовете Мис Dancing Queen и Мистър БГ Rockstar.



Aзис и Поли Генова решиха да се представят заедно като изпълнят песента "За да те има“ на Чочо Владовски и Лили Иванова. Поли грабна приза "Мис Dancing Queen", a Aцис - "Мистър БГ Rockstar". Зуека получи медал за цялостно творчество, а Геро - за дебют.