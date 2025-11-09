Кои са дефицитните професии у нас?
© БНТ
Ангел Арнаудов работи в машиностроенето повече от 17 години. Той е оператор на струг с цифрово програмно управление. Забелязва, че все по-малко млади хора навлизат в професията.
"Последните години се загуби интерес или самите училища не предлагат достатъчно кадри в тази професия. Младите сякаш са ориентирани вече към други по-модерни професии. Струговане, фрезоване им се струва някак много остаряло", каза Ангел Арнаудов.
Според бизнеса винаги е имало недостиг на инженери и средни специалисти, пише БНТ.
"Това, което виждаме във момента е, че имаме голям недостиг на шлосери, стругари. В повечето предприятия, които аз консултирам, има недостиг и въобще няма такива хора. Най-често има един двама специалисти, които са или в пенсионна възраст, или вече я наближават. Младите и въобще българите са изключително интелигентни и това, което те искат, е да бъдат в крак със западните държави. Това, което виждаме е, че всички минават към дигиталната сфера", коментира Мариян Генчев, бизнес консултант.
Според образователното министерство в професионалните гимназии и обединените училища се обучават 300 младежи по професия "шлосер" и едва 28 по професия "стругар".
Данните на Националната агенция за професионално образование и обучение сочат, че през тази година своите дипломи за шлосери са взели общо 64 души, а за стругари 68.
"Има усилие за развитието на дуалната форма на обучение, но има и много съпротива по места. Това залитане към езиковото обучение всъщност вреди на младите хора, защото езици трябва да учат всички, но трябва да имат и професия", заяви Васил Велев, председател на Общото събрание на АИКБ.
Експертите посочват и как според тях може да се реши проблемът.
"В световен мащаб има две решения - вкарване на хора от не толкова развити страни и роботизиране. Това, което виждаме, е роботиката навлиза все повече и виждаме роботи, които вече могат да заменят един служител и се изплащат две до три години", каза Мариян Генчев, бизнес консултатнт.
А според Ангел, за да се привлекат млади хора, трябва на първо място интерес и любопитство към професията.
Още от категорията
/
ВМА: Да поемеш отговорност за пациент на 100 години е предизвикателство, което малцина биха приели
18:51
Продават ни чанти, обувки и дрехи на изключително завишени цени във Фейсбук, можете да се опарите с над 300 лева за нещо, което струва по-малко!
08.11
Икономист: Увеличение на данъка дивидент от 5 на 10% е лоша идея, ще засегне обикновените хора, не свръхбогатите
07.11
Проф. Дуранкев: Вероятно следващо правителство ще направи промени, за да излезем от бюджетната тиня
04.11
Мирослава Кацарова за Plovdiv Jazz Fest: Все повече сме отбелязани на картата на европейските джаз фестивали
04.11
Любомир Каримански: Това, което отвън се наблюдава за България, не винаги може да бъде усетено вътре в самата страна
04.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.