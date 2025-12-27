Кои са най-интересните новини от имотния пазар по света
"Мен лично много ме притеснява дали в един момент това няма да се случи и в България", каза тя пред BulgariaOnAir.
Заркова разказа за най-интересните новини за имотния пазар по света, на които се е натъкнала през годината, и изброи отделни събития от 2025 г., които за нея са особено значими.
Сред тях журналистът посочи и възможностите, които ни дава изкуственият интелект.
"Изкуственият интелект дава много повече възможности на младите и по-скоро на младите предприемачи. Зукърбърг вече официално не е най-младият самоизградил се милиардер. Всъщност трима приятели, които стартират друга компания - "Меркор", го изпреварват едва с около година", разказа тя.
